Was war passiert? Nach seiner herben Niederlage gegen den Tschechen Jiri Vesely sprach Zverev über große Probleme abseits des Tennisplatzes. „Ein Mensch, von dem ich dachte, er sei mein Freund, mit dem ich über Jahre zusammengearbeitet habe, tut alles, um mir zu schaden“, so der 22-Jährige. „Sie können sich nicht vorstellen, was gerade passiert. Was da los ist, ist abartig. Ich bin sehr wütend darüber.“