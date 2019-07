Feuerwehr-Großeinsatz Mittwochfrüh mitten in Innsbruck: Beim bekannten Hofgarten-Café war der Dachstuhl in Brand geraten. Teilweise griffen die Flammen offenbar auch auf den historischen Baumbestand am Gelände über. Die Situation ist mittlerweile unter Kontrolle! Verletzt wurde zum Glück niemand.