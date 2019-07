Wartezeit. Die Staatsgäste dinieren auf der m32-Terrasse. Ich stehe herum, bin auch hier allein, plaudere mit dem leitenden Notarzt. Immer noch alles ruhig.

Plötzlich verlässt die Gesellschaft das Restaurant, ich knipse, schaffe Schnappschüsse mit Wilfried Haslauer, Harald Preuner, Franz Lackner und natürlich Mattarella. Schöne Fotos, ich freue mich. Es folgt die Touri-Tour in der Getreidegasse. Abgeschirmt von der Polizei. Am Alten Markt kippt die Situation: Demonstranten treffen auf die Politiker. Beamte deeskalieren, bringen die Situation schnell unter Kontrolle.

Jetzt bin ich aufgeregt. Im Getümmel verliere ich die Gruppe aus den Augen, sehe nur, wie alle Anzugträger in der Residenz verschwinden.