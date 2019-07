Der Traum von Lionel Messi von einem internationalen Titel mit seiner argentinischen Nationalmannschaft ist wieder einmal geplatzt: Rekordweltmeister Brasilien schlägt den Erzrivalen bei der Südamerikameisterschaft und zieht in das Finale der Copa America ein. Die „Selecao“ setzte sich am Dienstag in Belo Horizonte mit 2:0 (1:0) gegen die argentinische Auswahl durch.