Kurz nach 12 Uhr fuhren die beiden Polizisten in einem Funkstreifenfahrzeug auf der Resselstraße in Richtung Süden. „Zur Durchführung einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle wollten die Beamten einen neben ihnen fahrenden Lkw anhalten. Dazu aktivierte die Lenkerin des Funkstreifenfahrzeuges das Blaulicht, reduzierte die Fahrgeschwindigkeit und ihr Beifahrer gab dem Lkw-Fahrer mit seiner Hand ein deutliches Anhaltezeichen“, heißt es von Seiten der Exekutive. Ein Einheimischer (79), welcher mit seinem Pkw zwei Fahrzeuge hinter dem Lkw fuhr, wollte diesen überholen, übersah dabei, dass das neben dem Lkw fahrende Polizeifahrzeug die Fahrgeschwindigkeit ebenfalls verringert hatte und fuhr diesem hinten auf. Durch den Unfall wurden die beiden Polizeibeamten erheblich verletzt und mussten mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug des 79-Jährigen musste abgeschleppt werden.