Im Jänner waren Daten mit einem Volumen von 24 Terabyte in Moskau gesichert worden, die Auskunft über jahrelang vertuschte Vergehen während des Dopingskandals in Russland geben können. Zusätzlich wurden im April auch 2.262 Doping-Proben in 4.524 Fläschchen sichergestellt.