Es ist ein schwerer Gang für die Mieter. Am Dienstag konnten einige von ihnen kurzfristig in jenen Gemeindebau in Wien-Wieden zurückkehren, der in der Vorwoche durch eine Gasexplosion völlig zerstört wurde. Wie berichtet, muss das Gebäude komplett abgerissen werden. Nur ein paar Meter weiter fand eine Benefizaktion statt.