Der Katastrophenfonds des Landes stellte in einer Sitzung am Dienstag 250.000 Euro für rasche Hilfe nach dem Unwetter in Uttendorf zur Verfügung. „Die Bilder, die uns aus dem Oberpinzgau erreicht haben, zeigen sehr deutlich das Ausmaß der Zerstörung. Jetzt gilt es rasch zu helfen und deshalb wird das Geld sofort zur Verfügung gestellt“, so Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Erste Anlaufstelle für die Anträge ist die Gemeinde.