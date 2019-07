Der berühmte Haussegen hängt derzeit in Hallein schief. Die Grünen fühlen sich beim Ausbau der Kinderbetreuung, ein Steckenpferd des neuen Bürgermeisters Alexander Stangassinger (SPÖ), falsch informiert. „Sie sagten uns, dass der erste Ausbauschritt im Polytechnikum nur mit einem zweiten möglich wäre. Aber das war nicht die Wahrheit“, ärgert sich Stadträtin Kimbie Humer-Vogl (Grüne), die sonst in der Gemeindevertretung nicht zugestimmt hätte. Gute Einrichtungen seien das Wichtigste, was hier nicht der Fall ist. „Es ist eine reine Unterbringungsmaßnahme.“ Außerdem sei das Poly vor vollendete Tatsachen gestellt worden. „Stimmt nicht, da haben sie etwas falsch verstanden“, so der Stadtchef: „Man hätte einfach nachfragen können.“ Bis Herbst werden neue Betreuungsplätze benötigt, „sonst stehen die Kinder auf der Straße“. Zwei zusätzliche Gruppen werden eingerichtet.