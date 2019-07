„Meine Tante Schmutzer fand den Blindgänger einst im Krieg. Wir dachten uns in den vergangenen Jahrzehnten, dass das ein ungefährliches Souvenir wäre“, erklärt Gilda W. (76). Die rüstige Pensionistin nutzte die Granate jahrelang als Türstopper und Staubfänger im Ferien-Domizil in Neulengbach (NÖ). Erst jetzt kamen der gebürtigen Wienerin und ihrem Lebensgefährten nach Recherchen im Internet Bedenken, und sie rief den Entminungsdienst. Spezialisten rückten an – und staunten nicht schlecht.