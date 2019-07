Das letzte Wochenende hat vielen Anrainern in St.…Margarethen wieder Nerven gekostet. In der Grillzone ging es wie schon in den vielen Wochen zuvor ordentlich rund. Rauch, Lärm und Parkchaos waren die Folge. Im Gemeinderat am Donnerstag fordert die VP ein Grillverbot, die FP erweitert sogar diesen Antrag.