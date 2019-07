2015 gegründet, ist es Ziel dieser Plattform, negativen Entwicklungen am Fachkräftemarkt entgegenzutreten. „Wir hatten mit Jahresende 2017 in Tirol 10.725 Lehrlinge. Ein Jahr später waren es 10.871, also 146 Lehrlinge oder 1,4%, mehr. Das ist etwas auf dem wir aufbauen können“, so Platter. Wunschziel: 10% mehr in 10 Jahren.