Die ehemalige ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger, die den Entwurf für das Verbot 2018 vorgestellt hat, sieht einen „Meilenstein im Kampf gegen die Wegwerf-Mentalität“. Österreich sei das dritte Land in Europa, das ein derartiges Verbot beschlossen habe. „Mit der heute beschlossenen Maßnahme werden wir 5.000 bis 7.000 Tonnen unnötiges Plastik in Österreich vermeiden“, betonte Köstinger in einer Aussendung. „Für die klassischen Einkaufssackerln gibt es sehr gute Alternativen“, betonte die Abgeordnete.