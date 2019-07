Bayern und Oberösterreich als „Marke“

Vor allem Fachkräfte sollten sich für Jobs und Ausbildungen bei uns interessieren. Im Hintergrund steht eine noch laufende Analyse, die Landesrat Markus Achleitnerfür die „Krone“ so bilanziert: „Energiewende, neue Mobilität und Digitalisierung erhöhen den Fachkräftebedarf so stark, dass wir nach Talenten in andern Ländern Ausschau halten müssen.“ Beim guten Wirtschaftspartner Bayern fängt die Suche an. Für Markenspezialistin Angelika Sery-Froschauer logisch: „Wir haben gemeinsame Wurzeln, beide Regionen zu einem Wirtschaftsraum auszubauen, liegt darum nahe.“