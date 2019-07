Royal-Box wird kaum verlassen

Es kommt nur äußerst selten vor, dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie die Royal Box verlässt. Dort sind nur Angehörige der Royals und ihre Gäste zugelassen. Am Dienstag saßen unter anderem Queen-Cousin Prinz Michael von Kent, der ehemalige englische Cricket-Kapitän Geoffrey Boycott sowie Roger Federers Eltern in der Loge. Herzogin Kate gilt als großer Tennis-Fan. Im Jahr 2017 übernahm sie von Königin Elizabeth II. die Schirmherrschaft über den All England Club in Wimbledon.