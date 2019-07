Pünktlich zu Ferienbeginn am kommenden Montag, 8. Juli, startet eine große Kanalbaustelle in der Stadt Salzburg. Bis Ende Juli 2020 wird in der Hellbrunner Straße (meist „Alpenstraße“ genannt) im Bereich zwischen Rudolfsplatz und Akademiestraße der Kanal saniert. Begonnen wird am Rudolfsplatz im Kreuzungsbereich Hellbrunner Straße/Nonntaler Hauptstraße. Der Kanal verläuft in der Straßenmitte in bis zu fünf Metern Tiefe, was die Möglichkeiten der Verkehrsführung in dieser Hauptverkehrsachse erheblich einschränkt.