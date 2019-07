So teuer kann verbotenes Grillen werden

Vertrauen ist gut, Kontrolle allerdings besser: So kündigte die Stadt strenge Überprüfungen auf den besagten Plätzen und den Grillzonen auf der Donauinsel, dem Wienerwald und in Parks an. Wird man beim verbotenen Grillen erwischt und zeigt sich auch noch uneinsichtig, brennt nicht nur der Hut. Auch im Börserl kann danach ein durchaus großes Loch klaffen: So muss laut Forstgesetz mit einer Geldstrafe von bis zu 7270 Euro oder vier Wochen Ersatzfreiheitsstrafe gerechnet werden. Ausgenommen vom Verbot sind vorerst übrigens Privatgärten.