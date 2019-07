Fatale Folgen in Heimat

Die fehlenden Einnahmen wirkten sich dann auch in Tirol fatal aus. Das Geschäftsmodell des 51-Jährigen bestand nämlich darin, Supermarktketten mit kleinen Lieferanten zusammenzubringen, die als „Einzelkämpfer“ mit einem einzigen Produkt kaum eine Chance erhalten hätten. Doch der Angeklagte kannte die Einkäufer der Ketten. So organisierte er, dass ein Bekannter (gleichzeitig Großhändler) Geflügelfleisch an den Supermarkt liefern durfte. In der prekären Finanzlage kassierte der Angeklagte dann von den Supermärkten ab, blieb das Geld aber seinem Bekannten schuldig. So lange, bis dieser Anzeige erstatten musste.