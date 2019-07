Beim EU-Sondergipfel in Brüssel hat man sich am Dienstagabend nach einem Vorschlag des Ratspräsidenten Donald Tusk auf die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als nächste EU-Kommissionspräsidentin geeinigt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Brüsseler EU-Behörde. Der Kommissionschef muss aber erst vom EU-Parlament gewählt werden. Die Wahl soll planmäßig Mitte Juli stattfinden. Außerdem wurde nach dreitägigen Marathonverhandlungen entschieden, dass der belgische Premierminister Charles Michel, ein Liberaler, Ratspräsident werden soll.