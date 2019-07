Wie groß ist eigentlich das Klappmesser, das Sie bei dem Streit verwendet haben?

Das ist so eines, wie man es zum Jausnen nimmt. Jeder Feitl in der Lederhose ist größer. Ich find’ als Linzer ja was anderes viel bedenklicher: Der Volksgarten verdient seinen Namen nicht mehr, wenn man schaut, wer sich dort aufhält. Wie’s da abends zu geht, da kann man sich teilweise auch als gestandener Mann fürchten.