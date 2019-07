Dabei muss sorgfältig koordiniert und clever geplant werden - was bei allen Spielern für Spannung sorgt. Windböen und Co. schaffen dabei für ein bedrohliches Ambiente, zahlreiche Wendungen in der spielerischen Handlung sorgen für immer neue Herausforderungen. Dabei kann zwischen mehreren Handlungsoptionen (Stromleitung legen, Umgebung erkunden, die Forscher bewegen ...) gewählt werden - je nachdem, welche der Team-Mission am förderlichsten zu sein scheinen.