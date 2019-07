Kleine Wünsche der großen Stars

Ein Star der Größe eines Elton John darf sich auf derartigen Tourneen auch ein paar Extras erlauben: „Der Mann hat es sich im Laufe seiner einzigartigen Karriere verdient, gewisse Forderungen zu stellen“, so Hörmann. Die Einrichtung seiner Garderobe - Couch, Perserteppich, etc. - ist immer die gleiche und wird vorab geliefert. Frisch aufgepeppt wird sie vor Ort mit Blumenschmuck: „Rund 1000 Euro haben wir allein dafür ausgegeben“, so Hörmann. Lange bleiben wird Elton John - trotz gemütlich eingerichteter und prunkvoll begrünter Garderobe - in Graz aber nicht: „Er kommt mit dem Privatjet kurz vor dem Auftritt an und ist danach gleich wieder weg.“