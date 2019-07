Umfangreiche ökologische Maßnahmen der ÖBB

Bei diesem Bauvorhaben wurden, um die Einschränkungen im Zugverkehr auf ein Minimum zu reduzieren, auch Arbeiten abseits des Gleises über temporär errichtete Baustraßen durchgeführt. Da diese Baustraßen in das Ökosystem eingreifen, setzten die ÖBB umfangreiche ökologische Schutz- und Begleitmaßnahmen um. Es wurden 250 Fangeimer, 2,5 km Zaun und 60 Schlangenbleche ausgelegt, die täglich ein bis zwei Mal kontrolliert wurden. Gefangene Tiere wurden in Ersatzverstecke und auf ein eigens dafür angekauftes Areal gebracht. Eingesammelt wurden von den Zoologen des Instituts für Ökologie zehn verschiedene Arten. Martin Kyek: „Darunter waren mehrfach auch EU-rechtlich streng zu schützende Arten wie Schlingnattern, Zauneidechsen oder Äskulapnattern.“ Eine Besonderheit stellte eine Griechische Landschildkröte dar, die umgehend ins Haus der Natur gebracht wurde. Die Begleitmaßnahmen sind für zwei Jahre angesetzt. Die Baustraßen werden bis Endes des Jahres wieder rückgebaut und die Tiere können sich nächstes Jahr wieder in ihrem natürlichen Lebensraum niederlassen. Lena Teubl, Mitarbeiterin Institut für Ökologie: „Ich war täglich auf der Baustelle. Wenn wichtige Grabungsarbeiten im Böschungsbereich waren, dann bin ich direkt neben der Baggerschaufel gestanden und habe darauf geachtet, dass ausgegrabene Reptilien in Sicherheit gebracht wurden.“

Die Schülerinnen und Schüler konnten im Bahnhof Kuchl auch eine Gleisstopfmaschine von Reinhard Hierzegger, Streckenmanagement und Anlagenentwicklung (SAE) erklären lassen und sie später auch in Aktion sehen. „Die Kinder waren richtig neugierig und haben viele interessante Fragen gestellt. Wir freuen uns, dass wir diese Exkursion ermöglichen und den Kindern zeigen konnten, dass die ÖBB nicht nur klimafreundlich unterwegs sind, sondern auch bei ihren Bauarbeiten auf die Tiere und die Natur Acht geben.“