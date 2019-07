Haben Sie sich am vergangenen Sonntag auch gewundert, wieso nach dem spektakulären Grand Prix von Österreich in Spielberg kein „Fahrer des Tages“ - offiziell: „Driver of the Day“ - präsentiert worden ist? Ja? Ihrer Verwunderung kann abgeholfen werden! Grund für das Auslassen der üblichen Kür war, dass die FIA das Ergebnis der Online-Abstimmung schlicht nicht fassen konnte und erst überprüfen musste. Denn mit Robert Kubica wäre demnach nicht nur der Stockletzte des Rennens von den Formel-1-Fans gewählt worden, sondern auch jener, der selbst vom Vorletzten (!) überrundet worden war…