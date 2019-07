Mit Sturmböen, heftigem Regen sowie Blitz und Donner entlud sich am Montagabend eine Gewitterzelle über dem Waldviertel. Vor allem durch den Bezirk Waidhofen an der Thaya zogen die Naturgewalten eine Spur der Verwüstung. Binnen Minuten stürzten etwa in Sieghartsles Wassermassen über einen Abhang an einem Holzhaus vorbei.