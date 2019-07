„Wir haben für die Medikamenten-Auslieferung speziell ausgestattete Lieferwägen und Kühlboxen und können somit temperaturempfindliche Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette in ganz Österreich ausliefern, erklärt Monika Vögele, Generalsekretärin des Verbandes der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO. Privatpersonen warnt sie: “Auch bei nicht-kühlpflichtigen Medikamenten zeigen Studien, dass die Wirksamkeit bei über 40 Grad Celsius nicht mehr garantiert werden kann. Also keinesfalls Arzneien im Auto liegen lassen.„ Besondere Vorsicht ist bei sogenannten “temperaturempfindlichen Arzneimitteln„ geboten. In Österreich werden jedes Jahr 6,5 Millionen davon an Patienten abgegeben. Gerade an heißen Sommertagen müssen diese gekühlt werden, damit sie wirksam bleiben. Das bedeutet, dass die Lagertemperatur dieser medikamentösen “Kühlartikel" bei maximal 8 Grad Celsius liegen darf.