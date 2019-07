Dass der besagte Straßenabschnitt als inoffizieller Mistplatz der Nibelungenstadt gilt, weiß im Ort jeder. Warum die Gemeinde dem illegalen Treiben nicht eher einen Riegel vorgeschoben hat, kann aber niemand beantworten. „Wir werden in Zukunft härter durchgreifen müssen“, gibt Bürgermeister Franz Heisler zu. Damit will er weitere Kosten für seine Gemeinde abwehren. Derzeit muss die Industriestraße nämlich aufwendig saniert werden. „Über viele Jahre haben Staub und Dreck so großen Schaden am Belag angerichtet, dass die oberste Schicht komplett erneuert werden muss“, wird betont.