Für NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker ist soundso klar, dass der Bonus auch nach Hause exportiert werden kann. Habe jemand etwa in Rumänien 35 Jahre und in Österreich fünf gearbeitet, sei diese Person bezugsberechtigt. Damit werde der größte Teil der Ausgaben nicht bei den österreichischen Pensionisten sondern im Ausland landen. Gescheiter wäre es gewesen, die als eine Art Mindestpension fungierende Ausgleichszulage zu erhöhen, so Loacker.