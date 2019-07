„So ist das Leben“ ist Rossis zehntes Album. Ein Jahr lang hat der Schmusesänger daran gearbeitet, 50 Lieder seien in dieser Zeit entstanden. „Daraus zwölf Lieder auszusuchen, die auf das Album kommen - das war eine schwierige Aufgabe“, sagt Rossi, der auf Deutsch und auf Spanisch singt. Thematisch gehe es um das Auf und Ab des Lebens - mit den Texten soll sich daher jeder Hörer identifizieren können. Lateinamerikanische Rhythmen, gepaart mit Pop, geben den Schlagern einen modernen Klang. Diese Musikrichtung spricht nicht jeden an, findet aber viele Zuhörer. Zwei Duette hat Rossi mit Schlagersänger Nino de Angelo und der italienischen Sängerin Rosanna Rocci aufgenommen. Und er hat eine nachdenkliche Ballade des Österreichers Andreas Gabalier neu eingesungen - in spanischer Sprache.