Street Art und Skatepark im Wien Museum

#Durch das Museum skaten

Besucher haben die Möglichkeit, mit dem Board durch das Museum zu düsen. Der Park wurde aus alten Ausstellungsstücken in Verbindung mit Beton von Spoff Parks errichtet. Wer sich lieber künstlerisch ausleben möchte, kann im Erdgeschoß im Rahmen von Workshops die Wände besprühen. Im ersten Stock sprayen mehr als 30 Graffiti- und Street-Art-Künstlern, die das Stadtbild in den letzten 25 Jahren mitgeprägt haben, wie Skero, Vienna Murals, Friend und Co., ihre Werke an die Museumsmauern.

Zusätzlich warten jede Menge Workshops und Kurse auf die Besucher.