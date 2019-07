Was waren das nur für Monate. Erst ein völlig ins Wasser gefallener „Wonne“-Monat Mai, mit rekordartigen Regenmengen und Temperaturen, die vielmehr an den nahenden Winter als an den Sommer erinnern, abgelöst von einem Juni, der als trockenster, heißester und sonnigster in die Wettergeschichte eingeht und sogar neue Allzeit-Hitzerekorde aufstellte.