Wie viel darf man als einzelne Person an eine Partei spenden? Zukünftig nicht mehr als 7500 Euro jährlich. Die von SPÖ, FPÖ und JETZT vergangene Woche im Nationalrat beschlossenen Spendenobergrenzen sind seit Dienstag in Kraft. Großspenden für die Parteien sind nicht mehr möglich. Kritik kommt von ÖVP und NEOS, aber auch für viele unabhängige Experten ist diese Lösung nicht die beste. Die Neuregelung würde illegale Parteienfinanzierung über „Umgehungsvereine“, die seit der Ibiza-Affäre heiß diskutiert werden, nicht verhindern können. Wird unsere Politik verkauft? Wie viel Einfluss haben Großspender wirklich? Und wie kann illegale Parteifinanzierung verhindert werden? Darüber wird am Mittwoch um 19 Uhr bei Katia Wagner diskutiert. Diesmal mit folgenden Gästen: Peter Pilz (JETZT), Volker Reifenberger (FPÖ) und Christoph Haselmayer vom Meinungsforschungsinstitut OGM.