Die Nichte lebte im Alter von fünf Jahren noch mit ihrer Mutter in dem Haus der Großeltern, in dem auch der Onkel und seine weiteren Geschwister wohnten. Im Volksschulalter besuchte das Mädchen regelmäßig die Großeltern und hielt sich auch in dem angeschlossen Familienbetrieb auf, in dem auch der Angeklagte tätig war. „Ich hatte einen normalen Kontakt mit ihr“, sagte der 49-Jährige. Er könne sich nicht erklären, warum seine Nichte jetzt diese Vorwürfe gegen ihn erhebe.