Für 100 x 2 „Krone“-Leser gibt es exklusive Sonderführungen am Freitag, 12. 7., ab 16 Uhr. Schreiben Sie bis Mittwochabend (3. Juli) eine Mail mit Name und Adresse an steirer@kronenzeitung.at, Kennwort „Eiszeitsafari“. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.