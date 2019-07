Lübcke war in der Nacht auf den 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha im deutschen Bundesland Hessen niedergeschossen worden. Der Schuss kam aus nächster Nähe und traf den CDU-Politiker in den Kopf. Er starb kurz darauf in einem Krankenhaus. DNA-Spuren von Stephan E. führten die Ermittler zum vorbestraften Neonazi.