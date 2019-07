Ein Waldbrand in steilem Gelände ist am Montag in der obersteirischen Gemeinde Landl ausgebrochen. Da die Löscharbeiten ausschließlich aus der Luft mit Hubschraubern erfolgen können und die Dunkelheit einbrach, musste am Abend der Einsatz abgebrochen werden. Über Nacht hat Wind den Brand wieder angefacht: Etwa ein halber Hektar Latschenfelder stand in Flammen.