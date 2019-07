Benitez trainiert künftig Dalian Yifang in China

Rafa Benitez sieht dagegen seine nähere Zukunft in China. Der Spanier wurde am Dienstag als neuer Trainer des chinesischen Klubs Dalian Yifang vorgestellt, der aktuell auf dem zehnten Platz in der Super League steht. Zuletzt war Benitez bei Newcastle in der Premier League unter Vertrag gewesen. Mit Liverpool hatte er 2005 die Champions League gewonnen.