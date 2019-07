400 Citizen Scientists beobachten Pilze

Beispiel gefällig? Das aktuelle Projekt der Uni Wien „Pilzfinder“, das auch in Obergurgl präsent war. „Durch die Klimaerwärmung verschiebt sich auch zunehmend das Pilzvorkommen und das Artenspektrum“, erläutert Projektchefin Irmgard Greilhuber, „diese Veränderungen in der Pilzwelt sollen jetzt erfasst werden.“ Laien aus der Bevölkerung, so genannte Citizen Scientists, liefern seit einem Monat pilzfloristische und phänologische Daten, die in die Datenbank der Pilze Österreichs übernommen werden. Greilhuber: „Die Mithilfe der Bürger ist in vielen Projekten enorm wichtig. Zum Projekt Pilzfinder haben sich bereits rund 400 Interessierte gemeldet.“ Citizen Scientists sammeln mit ihren Beobachtungen Daten, sind auch oft in die Auswertung eingebunden und arbeiten fallweise sogar an der Entwicklung der Fragestellungen mit. So arbeiten zur Zeit 200 Imker an einem Virenmonitoring ihrer Bienen.