Schmal fallen die Solde aber dennoch nicht aus. Palfinger Chef Andreas Klauser ließ seinen Sprecher zumindest antworten: 357.000 Euro brutto verdiente der Vorstandschef in seinen ersten sieben Monaten als neuer CEO des Kran-Weltmarktführers. Plus: „Dazu kommt noch ein erfolgsabhängiger Bonus von 263.000 Euro, da die vorgegebenen Ziele, wie in Punkto Umsatzsteigerung und Gewinn, erreicht wurden“, erklärt Hannes Roither. Macht Klauser seine Arbeit gut, darf er sich 2023 über einen zusätzlichen „Langzeit-Bonus“ freuen.