Rund 100 Bewohner in der Wiener Krieau testen derzeit, was in wenigen Jahren in ganz Europa Alltag sein soll: Die Nachbarn im Viertel Zwei (2. Bezirk) haben neben Glasfaser-Internet eine Pionierrolle für smartes Wohnen der Zukunft. Sie stellen ihre Energie selbst her. Was übrig bleibt, wird im Grätzel einfach verkauft.