Die Soldaten mit der Minidrohne, die gerade einmal so schwer ist wie zwei Sturmgewehr-Patronen, sollen im Juli in Afghanistan ankommen. „Diese Technologie wird ein Lebensretter für uns, weil sie uns aus dem Schussfeld nimmt und unsere Fähigkeiten in jeglicher Kampfmission verbessert“, sagt Sergeant Ryan Subers.