Und mehr ist dabei eindeutig mehr. Olivia Palermo etwa kombinierte erst kürzlich eine silberne Glitzerhose im Marlenestil zum langen, ärmellosen Glitzermantel. Heidi Klum marschierte ebenfalls in einer Glitzerhose in Dunkelblau über den roten Teppich. Bloggerin Chiara Ferragni trug ein süßes, zuckerlrosa Pailettenkleid in Wickeloptik, Bella Hadid ein mondänes Pailletten-Kleid in Schwarz. Und Celine Dion überraschte in Paris sogar mit einer wilden Kombi aus Glitzerkleid in zarten Pastelltönen zur Musterstrumpfhose und Nietenhalsband.