Jedes Jahr wird es gebetsmühlenartig gepredigt: Bitte lassen Sie Kinder oder Tiere nicht bei hohen Außentemperaturen im Fahrzeug zurück! Und trotzdem gibt es jedes Jahr verantwortungslose Menschen, die es tun. So auch am Montag im Wiener Bezirk Donaustadt - bei 37 Grad: Passanten entdeckten einen Hund, der in einem Auto zurückgelassen worden war. Lediglich die vorderen Fenster waren vom Besitzer wenige Zentimeter geöffnet worden - für das Tier herrschte akute Lebensgefahr.