Der 20-Jährige soll am 22. Mai 2018 in der Bayerhammerstraße in der Stadt Salzburg auf offener Straße einen 31-jährigen Landsmann mit einem einzelnen Messerstich in den Oberbauch schwer verletzt haben. Das Opfer musste notoperiert werden und überlebte nur knapp. Der Tat war ein Streit um nicht bezahlte Schulden aus einem Drogengeschäft vorangegangen. Der 31-Jährige stand beim Angeklagten offenbar mit 375 Euro für fünf Gramm Kokain in der Kreide. Der Bruder soll das Opfer zuvor mehrfach am Telefon mit dem Umbringen bedroht haben, sollte er nicht bezahlen.