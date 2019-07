Action pur: Mit dem Profi-Wrestler im Ring

Sonni schwärmt: „Ich hatte Spaß ohne Ende, es war verdammt heiß, unsere Körper kamen sich sehr nah, es war auf den Punkt gebracht umwerfend, und ich konnte mich richtig fallen lassen!“ Was sich wie das perfekte Date anhört, war in Wirklichkeit Action pur. Für City4U hat sich die Bloggerin nämlich mit Profi-Catcher Michael Kovac für ein Probetraining in den Ring begeben.