Für einen aktionsreichen Tag sorgen Dienstag und Mittwoch (2. und 3. Juli) die Soldaten des Bundesheeres. In der Spittaler Innenstadt präsentieren Einsatzkräfte am 2. Juli ihre Leistungsfähigkeit. Am 3. Juli findet die Informations- und Leistungsschau in der Villacher Hensel-Kaserne (Obere Fellach) statt.