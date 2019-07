YouTuber stellt Song mit Beauty-Produkten nach

Dass er nicht nur weiß, wie man mit Beauty-Produkten umgeht, sondern auch eine unglaubliche Stimme hat, beweist er in seinem aktuellsten Video. Und wie kann es anders sein - er kombiniert es mit Make-Up! Vor einigen Tagen postete James Charles ein Video, in dem er mit Beauty-Produkten die Musik eines Songs nachstellt und dazu hört man ihn singen. Zu Beginn des Clips sieht man ihn in einem alten Video vor sieben Jahren, als er damals Lieder nachgesungen hat. Er äußert sich zu seinem Clip von damals und stellt klar, dass er froh über seine Entwicklung ist. Unter anderem ist das Lied „Pumped up kicks“ zu sehen - der Influencer nimmt dies zum Anlass, eine neue Version davon zu drehen - um Welten besser als vor sieben Jahren. Innerhalb von nur vier Tagen hatte das Video bereits vier Millionen Klicks. Auch seine anderen Videos haben innerhalb kürzester Zeit teilweise acht Millionen Aufrufe. Sein neuer Song startet in der 13. Minute des Clips: