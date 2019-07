Totalverbot in Österreich laut Machbarkeitsstudie der BOKU nicht möglich

Ein „nationaler Alleingang“ wäre laut einer am Montag - also nur einen Tag vor der Abstimmung im Nationalrat - vorgelegten „nationalen Machbarkeitsstudie Glyphosat“ der BOKU hingegen nur unter zwei Bedingungen durchführbar. Es müssten neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorgelegt werden, die bei der EU-weiten Zulassung von Glyphosat 2017 nicht bekannt waren, oder es müssten spezielle Probleme etwa für Umwelt oder Gesundheit nachgewiesen werden, die es nur in Österreich, aber in keinem anderen EU-Staat gibt. Die Machbarkeitsstudie räumt aber sehr wohl ein, dass der Einsatz von Glyphosat eingeschränkt werden kann. Zwar kann der Wirkstoff nicht verboten, aber der Einsatz einzelner Produkte - etwa bei der privaten Nutzung - eingeschränkt werden.