Überraschung bei den Grünen: Im Rahmen der Wahlkampagne zum Wiedereinzug in den Nationalrat hat Bundessprecher und Spitzenkandidat Werner Kogler am Dienstag die bekannte Journalistin Sibylle Hamann als Listendritte vorgestellt. Ihre freiberufliche Tätigkeit für die Tageszeitung „Die Presse“ und die Wochenzeitung „Falter“ will sie beenden, sagte Hamann bei einer Pressekonferenz. Ob die Quereinsteigerin tatsächliche einen Platz auf der grünen Bundesliste bekommt, soll sich aber erst beim Bundeskongress am Samstag entscheiden. Kogler habe ihr zumindest einen „vorderen“ Platz in Aussicht gestellt.