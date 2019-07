Nach der Gasexplosion in einem Gemeindebau in Wien-Wieden am vergangenen Mittwoch läuft die Ursachenforschung nach wie vor auf Hochtouren, ermittelt wird in alle Richtungen. Zuletzt hatten sich aber die Hinweise verdichtet, dass die Katastrophe mit zwei Toten und 15 Verletzten wahrscheinlich kein Unfall war.